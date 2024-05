Nei giorni scorsi le dichiarazioni di Maurizio Sarri hanno infiammato il dibattito sul futuro della panchina della Fiorentina. L'ex allenatore della Lazio si è confidato ai microfoni di Sportitalia: “Quando ho parlato di progetto arrapante intendevo mettermi a sedere e avere di fronte uno che mi propone una cosa che mi stimoli, che mi dispiacerebbe se la proponesse a qualcun altro”.

“Nessuna trattativa con la Fiorentina”

“Vorrei fare un percorso - ha precisato Sarri - con una squadra abbastanza giovane, che mi dia la possibilità di rimanere per un periodo medio-lungo. Mi piacerebbe ricevere la chiamata di una società che non ha fretta, ma con idee chiare sul futuro e sulle proprie ambizioni. Fiorentina? Io non mi sono proposto e finora non c'è stato alcun tipo di trattativa”.