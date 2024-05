Jacopo Berrettini: "Guardare la Fiorentina mi rilassa, il gioco di Italiano mi diverte sempre. Sarri? L'idea mi stuzzica"

Jacopo Berrettini, tennista professionista, fratello del più noto Matteo e, come lui, tifoso viola, è intervenuto a SpaceViola.com dove ha parlato della propria fede per la Fiorentina e non solo: “Mi diverto sempre a vedere la Fiorentina, tralasciando una parte di stagione in cui la squadra era meno dinamica. Ho sempre apprezzato Italiano, che ha sì dei difetti, ma da sportivo sono consapevole che la perfezione non esiste. È arduo criticare questa squadra”.

Verso il post-Italiano

“Per la Fiorentina mi stuzzicherebbe Sarri, un profilo affermato e con esperienza. Dopo tre anni con lo stesso allenatore, si vuole cominciare un nuovo ciclo più solido e meno rischioso, ciò accadrebbe prendendo allenatori come Palladino”.

“Guardo la Fiorentina per rilassarmi”

"Sono andato allo stadio l'ultima volta per Fiorentina-Bruges. Io e mio padre avevamo un po' di paura ad entrare, visto che l'ultima volta era stato per Fiorentina-Lazio 0-4. Ho seguito in trasferta la Fiorentina tante volte, non vedendola però mai vincere: a Roma e anche a Praga. Guardare la Fiorentina è un modo per rilassarmi e staccare. Purtroppo non riuscirò ad andare ad Atene, stavo organizzando la trasferta ma poi mi sono cambiati i piani".