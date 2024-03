Guidi: "Fare 6 gol al Viola Park non è da tutti e il risultato ci sta anche stretto. La Fiorentina non perdeva da metà dicembre..."

Per anni nel settore giovanile della Fiorentina e oggi tecnico della Primavera della Roma, Federico Guidi ha commentato così l'ampio successo per 6-1 sul campo della squadra viola: "Oggi c'è poco da dire. Anzi, addirittura il risultato ci anche stretto, forse. Sembra una battuta, ma non lo è: abbiamo creato veramente un'infinità di occasioni e lo abbiamo fatto contro una squadra che - va rimarcato - era dal 16 dicembre che non perdeva una partita. Fare quindi sei gol al Viola Park non è da tutti. Ora non bisogna sedersi, ma continuare a spingere come stiamo facendo ultimamente".