Al sito Il Catenaccio, ha parlato l'ex numero 10 e leggenda della Fiorentina Giancarlo Antognoni, parlando del calcio di oggi e della squadra di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “I tanti giocatori che vanno in Arabia? Non m'intrometto nelle scelte private. Il calcio è cambiato e bisogna prenderne atto, ma ho paura che andrà sempre peggio. Questo calcio non mi piace. Vedo tantissime partite e spesso mi annoio. Giocano un po' tutti allo stesso modo con questa costruzione dal basso. Non inventa più niente nessuno. Le partite sono molto noiose”

E ancora: “La Nazionale? Io ho avuto solo due maglie: la Fiorentina e quella azzurra della Nazionale che sento mia come quella viola. La situazione è critica. E' sotto gli occhi di tutti che c'è una crisi generazionale in alcuni ruoli chiave come gli attaccanti”.

E brevemente sulla Fiorentina: “Italiano è un bravo allenatore, ma il mercato, se devo essere sincero, non mi è piaciuto”.