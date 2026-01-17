Lotito: "Ho sempre stimato Commisso, rispettando il suo lavoro alla Fiorentina. I nostri club avevano visioni simili"

Il saluto a Commisso da parte di un altro presidente di Serie A, come Claudio Lotito, numero uno della Lazio:

"Ha costruito un percorso serio e coerente. Nel corso della sua presidenza, Rocco Commisso ha saputo costruire e consolidare un progetto solido, restituendo alla Fiorentina stabilità, identità e una visione chiara di crescita sportiva e strutturale. Un percorso portato avanti con determinazione, senso di responsabilità e profondo attaccamento al Club e alla sua tifoseria, lasciando un segno riconoscibile nel calcio italiano.

I nostri Club sono stati spesso vicini nella visione e hanno condiviso iniziative portate avanti in modo costruttivo. Ho sempre apprezzato e stimato Rocco Commisso, rispettandone il ruolo e il lavoro svolto alla guida della Fiorentina. Alla sua famiglia, alla Società viola e ai suoi tifosi rivolgo le mie più sincere condoglianze".