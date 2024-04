L'ex attaccante, tra le altre, della Fiorentina Giuseppe ‘Pepito’ Rossi ha parlato in un'intervista esclusiva a DAZN, dove ha percorso anche qualche tappa del passato: “Davvero un peccato vedere la mia carriera sempre e costantemente interrotta dagli infortuni. Puoi controllare soltanto qualcosa, ciò che ho fatto rimarrà comunque. Sul resto, devi imparare a conviverci col tempo”.

“Alla Fiorentina mi sono sentito imbattibile”

Sulla sua migliore stagione: “Nel 2013/14, ho segnato ben 16 gol in 21 partite con la Fiorentina. Devo dire che è stata una delle migliori, in certi momenti mi sono sentito imbattibile. In carriera sono riuscito ad avere quella sensazione di essere invincibile, vorrei solo che fosse durata un po' di più. Anche tre anni prima a Villarreal non è andata male, con 32 gol”.

“Ci sono proprietà americane, ma in Italia…”

Sulla Serie A: “C'è ancora molto lavoro da fare per raggiungere la Premier, in Italia come da ogni altra parte, principalmente per il marketing. In Serie A mi pare ci sia un modello ancora piuttosto tradizionale, quando si tratta di costruire nuovi stadi o cose del genere in Italia c'è ancora molta resistenza. Ci sono alcune proprietà con gruppi americani che amano lavorare velocemente… Penso che comunque il prodotto resti molto attraente, è per chi ha una cultura molto ricca”.