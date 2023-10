Non è una partita come le altre e i tifosi della Fiorentina lo dimostrano sempre. Vanno a ruba i biglietti in Curva Fiesole per la Juventus e...

Fiorentina-Juventus non è una partita come le altre, questo è risaputo. E i tifosi viola, che hanno in programma per domenica prossima l'ultima serata celebrativa per i 50 anni del movimento ultras fiorentino, rispondono presente anche stavolta.

Come era facilmente prevedibile, vanno a ruba i biglietti per Fiorentina-Juventus. Impressionante l'accelerata in meno di un giorno in Curva Fiesole, dove i pochi tagliandi accessibili sono stati polverizzati e il sold-out è praticamente cosa fatta. L'obiettivo è coprire l'intero impianto e il primo giorno di vendita dei biglietti infonde molta fiducia.