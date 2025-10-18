La Fiorentina Primavera esce vincitrice dalla sfida di Bologna superando i felsinei per 0-2. Nel post-partita, mister Galloppa ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi.

Sulla partita

“Sono contento del risultato, ho visto bene i ragazzi in queste settimane e anche oggi li ho trovati concentrati. Gli avevo detto che c'erano i presupposti per fare una grande partita oggi e così è stato, la squadra mi è piaciuta tanto. Siamo stati bravi nella lettura della gara anche se abbiamo concesso qualcosina, ma questo era un esame e la squadra l'ha superato alla grande. Non so se è un caso, ma siamo sempre andati in vantaggio, quindi l'approccio alla gara è quello giusto. Unica pecca, dobbiamo concretizzare di più per quello che creiamo”.

Su Evangelista e Jallow

“Evangelista oggi ha giocato da terzino perché si sta allenando bene e in vista anche della Youth League, dato che è un 2007. Jallow sta crescendo molto, si è allenato bene e avevo il dubbio de farlo giocare o no, perché ci dà molte soluzioni”.

Sulla Youth League

“Contro il Legia ci aspetta un'esperienza nuova e bellissima, c'è fibrillazione nella squadra e nello staff: dobbiamo essere orgogliosi di portare la Fiorentina Primavera in Europa per la prima volta, e vogliamo essere protagonisti. Gli avversari li abbiamo studiati ma, avendo la seconda squadra, è difficile sapere chi di loro giocherà”: