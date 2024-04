Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, è convinto che l'Atalanta parta favorita nei confronti della Fiorentina nella doppia semifinale di Coppa Italia.

“Parco attaccanti senza confronto”

“Sono più forti, questo mi sembra fuori discussione - ha detto Polverosi su Lady Radio - L'Atalanta è favorita basta vedere il parco attaccanti delle due squadra è come confrontare il giorno e la notte”.

“Tutte le energie della Fiorentina sulle coppe”

E poi: “Per non dire il centrocampo con De Roon e Koopmeiners...Quest'ultimo è un giocatore che vuole mezza Europa. La Fiorentina però arriva senza più dubbi a questa sfida, nel senso che ormai deve riversare sulle due coppe tutte le energie e le risorse migliori in cui è in possesso”.