Galloppa chiude in anticipo l'anno, a Bertolini va anche peggio: le decisioni del Giudice Sportivo per la Fiorentina Primavera

La Fiorentina Primavera mercoledì scorso ha impattato per 1-1 sul campo della Cremonese, giocando oltre un tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Gabriele Bertolini. L'ala classe 2006 viola, espulsa nel finale della prima frazione di gioco, ha rimediato due giornate di squalifica per proteste e salterà le gare con Cagliari e Lazio. L'attaccante gigliato si rivedrà in campo nel 2026.

La decisione del Giudice Sportivo

BERTOLINI Gabriele (Fiorentina): per avere, al 46° del primo tempo, protestato nei confronti del Direttore di gara urlando espressioni blasfeme.

Out anche Galloppa

A Cremona è stato espulso anche mister Daniele Galloppa, che però se l'è cavata con una sola giornata di squalifica. Al suo posto per la sfida di domenica prossima contro il Cagliari ci sarà il suo vice Luca Antonelli.

GALLOPPA Daniele (Fiorentina): per avere, al 12° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale.