Pochi minuti fa il tecnico della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha reso noto l'undici titolare che tra poco meno di un'ora, fischio d'inizio programmato per le ore 15, scenderà in campo contro la Roma. Il tecnico gigliato deve cambiare a causa delle assenze di Puzzoli, Konè, Keita, e Bertolini; e comincia a farlo a partire dal portiere.

Galloppa conta 4 assenze pesanti: Kospo torna titolare, in attacco proposta una coppia inedita

In porta questa volta tocca a Fei e Leonardelli va in panchina. Tra i tre in difesa si rivede Eman Kospo, “sceso” ancora dalla prima squadra. Trapani e Balbo saranno le frecce sulle fasce, mentre in mediana si rivede Montenegro. In attacco l'inedita coppia Braschi Angiolini.

L'undici viola

Fiorentina (3-5-2): Fei; Turnone, Sadotti, Kospo; Trapani, Deli, Conti, Montenegro, Balbo; Braschi, Angiolini. All.: Galloppa