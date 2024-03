Un triplice aiuto per Italiano e la Fiorentina

Siamo nel momento cruciale della stagione per quanto riguarda la Fiorentina: i viola si giocano tutto nei prossimi giorni tra campionato, Coppa Italia e Conference League.

E in questo periodo pieno di impegni, Italiano ritrova tre pedine che potrebbero essere importanti per le sue rotazioni.

In primo luogo ovviamente il riferimento va a Dodô che teoricamente è già pronto anche per partire titolare. Ma non solo.

Ci sono anche in rampa di lancio Kouame, che ha messo ormai da parte la malaria contratta alla fine della Coppa d'Africa, e Castrovilli, che ha completato il suo recupero dopo l'operazione estiva al ginocchio.

Tre giocatori, tre risorse e tre possibilità in più da sfruttare da parte del tecnico: si inizia già col Milan?