Il giornalista Benedetto Ferrara, vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato della situazione a Firenze a Radio Bruno.

Le parole di Ferrara

“Anche lo scorso anno la Fiorentina partì male. Non siamo abituati a partenze sprint. Non bisogna drammatizzare. Non credo che Pioli sia contento della prestazione contro il Napoli. Como? Società ricca, ma con una città piccola. Fabregas gioca alla spagnola, ma la Fiorentina è più strutturata. Serve una vittoria per dare anima a questa squadra, anche se guardando il calendario ogni settimana sembra decisiva”.

Sui singoli

“Speriamo che Pioli azzecchi la formazione e cominci a capire quale è la sua Fiorentina. Mi aspettavo più gioco fin da subito, visto che si allenano da due mesi insieme. Purtroppo quando i giocatori di fantasia non girano, è difficile dare l'impronta. Fagioli e Gudmundsson non sono ancora partiti. Pioli è un ottimo allenatore, ma non può cambiare tutto. Serve cambiare marcia. Il nodo è sempre la difesa: a 3 o a 4? Il modulo è importante. Son stato felice dell'arrivo di Nicolussi Caviglia perché è un regista, ha la testa per farlo. Fagioli quello non lo può fare, ha dimostrato questo. La difesa è responsabile ma il centrocampo anche. Dopo l'esperienza di Palladino abbiamo ricominciato a vedere i palloni in avanti lunghi".