Sartini: "Con Beto la Fiorentina gioca meglio. Il ritorno di Vanoli una sua vittoria personale"

Vanni Sartini, tifoso viola ed allenatore degli Halifax Wanderers, squadra canadese, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno.

Sulle ultime prestazioni

Queste le sua parole: "Le ultime prestazioni hanno rimesso a posto l'animo del tifo grazie ad un cambio di intensità, ma adesso non bisogna perdere la testa passando da un estremo all'altro. Tuttavia, la Fiorentina può dare fastidio al Napoli se saprà restare aggredire la squadra avversaria muovendosi tanto senza palla".

Sull'avvicendamento in panchina

Sartini ha poi proseguito: “Rosa inallenabile? secondo me è una frase che è stata detta nella foga e che era intesa solo nel breve periodo. Il nostro mestiere è tirare fuori il meglio dalla rosa che hai. Il ritorno di Vanoli per l'allenatore è stata una piccolissima vittoria personale, mentre Paratici ha avuto l'umiltà di aver ammesso l'errore”.

Sul ballottaggio in attacco

Sartini ha detto la sua anche sul ballottaggio in attacco: "La squadra gioca meglio con Beto, che è capace di venire incontro e creare spazi per ali e trequartisti, mentre Pellegrino partecipa poco al gioco ed è più adatto per scardinare difese chiuse a gara in corso. Contro il Napoli partirei con Beto".