Fortini libera spazio a Zappa? La Fiorentina spinge per il terzino del Cagliari. La formula proposta dai viola

La Fiorentina fa sul serio per il terzino del Cagliari Gabriele Zappa. I viola, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, hanno superato il Napoli nella corsa al classe ‘99 e adesso sono in prima fila per chiudere l’affare.

La ricerca di un terzino

La Fiorentina è alla ricerca di un terzino in queste ultime ore di mercato. Mentre si rincorrono le voci di addio di Fortini e di Gosens, la squadra mercato viola sembra aver individuato un possibile innesto sulle corsie esterne. Inizialmente su Zappa era presente anche il Napoli, ma l'infortunio meno grave del previsto di Di Lorenzo ha rallenatato la ricerca di un terzino dei partenopei.

La formula

Secondo quanto rivelato da TuttoMercatoWeb, La formula proposta dalla Fiorentina sarebbe la stessa che ha portato a Firenze gli altri arrivi di questa sessione invernale, cioè un prestito con un riscatto legato alla permanenza dei viola in Serie A.