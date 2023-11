Batistuta: "Sabato sarò al Castellani di Empoli per una partita di beneficenza per la popolazione alluvionata. Vi aspetto"

Gabriel Omar Batistuta torna in Toscana per una partita speciale. Con un annuncio sui social, l'ex bomber della Fiorentina ha fatto sapere che sabato 18 novembre sarà al Castellani di Empoli per la partita ”Metti in campo il Cuore” organizzata dalla Nazionale Cantanti. I fondi che saranno raccolti andranno alla popolazione alluvionata della Toscana.

Queste le sue parole: “Ragazzi come va? Sono in Argentina ma ho saputo dei problemi che hanno colpito la popolazione della Toscana. Vi volevo invitare sabato 18 allo stadio Castellani dove faremo una partita amichevole di beneficienza per questa gente che sta soffrendo. Proveremo a dare una mano noi che abbiamo la possibilità di farlo. Vi mando un abbraccio e spero di vedervi tutti a Empoli”.

