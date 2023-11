Spalletti: "Io non sconvoco nessuno, ma le scelte sono dipese dal momento che stanno vivendo alcuni con il club. Ho chiesto alla Fiorentina..."

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro la Macedonia, intervenendo anche sui giocatori che non ha convocato (tra cui Biraghi). Queste le sue parole: “Io non sconvoco nessuno... I criteri poi sono quelli di andare a vincere le partite che andiamo a giocare, convocare i migliori tenendo conto di tante cose. Io lavoro nella sua totalità quando faccio certe scelte. E' dipeso un po' dal momento che stanno attraversando anche col club. Poi molte sono riconferme”.

E ancora: “Ho chiesto alla Fiorentina di mandarci l'Under 17/Under 18 per l'allenamento di domani".

Infine sull'alluvione: "La Toscana è la mia terra, il mio sangue. E' una sofferenza vedere che molte famiglie normali, personale che hanno difficoltà ritrovarsi ancor di più a dura prova. Ringrazio la Federazione per aver aiutato queste persone anche se poi ho visto che l'hanno già fatto da sole perché il giorno dopo erano già lì a spalare...".