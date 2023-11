Iachini: "A Nzola serve spazio in attacco, mentre il gioco della Fiorentina stringe molto sulla trequarti. Sottil ha ottime potenzialità"

L'ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato a Radio Bruno di alcuni giocatori viola in questo inizio di stagione, analizzando il loro rendimento. Queste le sue parole: "Sottil ha delle buone qualità, che gli possono permettere di esplodere, ma è stato frenato da un infortunio serio. Ma le potenzialità sono ottime. Mi ha stupito l'inizio di stagione di Duncan, così come la crescita di Ranieri, che può essere importante per il futuro della squadra viola.

E su Nzola: “Ha bisogno di fiducia e gol. Il gioco offensivo viola stringe molto gli spazi nella trequarti avversaria e giocare così per una punta diventa difficile, ha bisogno di spazio. Quando si sbloccherà tutto sarà più semplice anche per lui”.