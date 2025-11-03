Il Salotto del Calcio in onda stasera: è crisi nera per la Fiorentina. E ora cosa succede?

Questa sera torna in onda - eccezionalmente di mercoledì - alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina. Nella puntata di stasera si parlerà del KO con il Lecce, che dovrebbe costare la panchina a Stefano Pioli. Nel corso della puntata verranno forniti tutti gli aggiornamenti sul futuro del club gigliato.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti il nostro redattore David Fabbri, Simone Settesoldi, allenatore dello Zenith Prato in Eccellenza e il giornalista Luca Cecconi in collegamento. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.

Il link alla DIRETTA VIDEO

https://tvl.it/diretta-tvl