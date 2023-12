Percassi pensa già al mercato di gennaio: "Pronti a intervenire per rendere l'Atalanta più forte"

Indubbiamente l'Atalanta rappresenta una delle concorrenti della Fiorentina nella corsa all'Europa. La squadra di Gasperini ha già conquistato il primo posto nel girone di Europa League, mentre in campionato sta avendo un rendimento altalenante.

In tal senso, il presidente neroazzurro Antonio Percassi ha annunciato rinforzi nel mercato di gennaio: “Se servono giocatori per alzare il livello della squadra, noi siamo pronti a intervenire. Lo facciamo anche per i nostri tifosi. Stadio? Sta prendendo forma la nuova Curva Sud. Abbiamo speso 100 milioni, un investimento importante”.