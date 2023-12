Grande protagonista della gara Pietro Terracciano, che ha regalato letteralmente i 3 punti alla Fiorentina, tenendo in piedi i suoi. A Dazn il portiere viola ha parlato così:

"Sono tre punti fondamentali, sapevamo che sarebbe stata una partita sporca, purtroppo è iniziata in salita per un mio errore e infatti mi sento anche responsabile per un avvio complicato, per il quale ho chiesto anche scusa. Nel secondo tempo abbiamo meritato di far gol, l’unica cosa importante di oggi era portare a casa la vittoria.

Il segreto? Il lavoro, dietro a un rigore parato c’è lo studio settimanale, ripeto che mi dispiace perché è stato un avvio complicato per quell’errore. Però siamo stati bravi a reagire anche se poi abbiamo giocato un primo tempo complicato. Quando abbiamo tanti viaggi quello che conta è portare a casa i 3 punti.

Italiano nell’intervallo? Ha provato a darci serenità, mentalmente abbiamo reagito per cui abbiamo messo un po’ di ordine a livello mentale. Penso si sia vista la reazione perché abbiamo fatto un buon secondo tempo".