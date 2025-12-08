La Gazzetta dello Sport: Commisso, mezzo miliardo per nulla

Due le pagine dedicate alla Fiorentina su La Gazzetta dello Sport che troviamo quest'oggi in edicola.

Pagina 32

Il titolone scelto dalla ‘rosea’ è: “Fiorentina nel caos”. E ancora: “Gud smentisce Vanoli sul rigore ”Io volevo tirare". Sommario: “L'islandese: ”Un compagno ha preso la palla, non ho voluto litigare" Il tecnico prova a svegliare il gruppo: oggi niente allenamenti". In taglio basso presente un'intervista a Massimo Orlando che dice: “Spogliatoio allo sbando Servono il ritiro e decisioni dure”.

Pagina 33

Qui leggiamo: “Mezzo miliardo per nulla”. Ovvero: “Commisso ha speso 504 milioni dal 2019 Flop l'ultimo mercato”. Sottotitolo: “I viola hanno il settimo monte ingaggi della Serie A Il ciclo aperto con gli investimenti estivi è già svanito”.