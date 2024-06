Via tutta la Curva Fiesole e gran parte della Maratona: ecco quali settori NON saranno disponibili al Franchi per la prossima stagione

Novità importanti che riguardano tutti i tifosi della Fiorentina, abbonati e non. Il club viola, infatti, in questi minuti ha pubblicato una nota e un'immagine che specificano in che modo avverrà la vendita dei biglietti per la prossima stagione calcistica allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

La nota della Fiorentina

“ACF Fiorentina informa che, in base alla convezione firmata con il Comune di Firenze per la stagione calcistica 2024/25, queste sono, al momento, le informazioni a disposizione del Club e le porzioni dei settori (le aree non colorate sulla mappa) che verranno escluse dalla possibilità di vendita”.

La “nuova” mappa del Franchi



La Curva Fiesole, dunque, dovrebbe spostarsi in Ferrovia, proprio accanto al settore ospiti.