I convocati di Gilardino per sfidare la Fiorentina: assenza confermata, non c'è Balotelli. Tante defezioni per il Genoa

In vista della gara contro la Fiorentina, il tecnico del Genoa (ed ex calciatore viola) Alberto Gilardino ha diramato la lista dei convocati ufficiali rossoblù. Come preannunciato, non ci sarà Mario Balotelli che deve rimandare il suo ritorno in Serie A. In generale sono tantissime le assenze, anche pesanti, dal lungodegente Malinovskyi a Gollini ed Ekuban.

Di seguito, la lista completa:

Portieri: Leali, Sommariva, Stolz.

Difensori: Ahanor, Marcandalli, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Zanoli.

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Kassa, Masini, Melegoni, Miretti, Pereiro, Thorsby.

Attaccanti: I. Dorgu, Ekhator, Pinamonti.