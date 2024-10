Per il Genoa piove sul bagnato. Balotelli e l'ex Fiorentina Gollini, ma non solo: sono dieci in totale gli assenti per Gilardino

Mario Balotelli non sarà l'unico assente domani per il Genoa. Scongiurato il rischio (per la verità abbastanza remoto, ma mai dire mai) che la Fiorentina diventasse la prima vittima stagionale di Super Mario, l'attenzione si sposta su altri calciatori che Gilardino non avrà a disposizione.

Dieci assenti in totale per Gilardino

Come riportato da Radio Bruno Toscana, infatti, saranno ben 10 gli indisponibili totali. Tra questi Ekuban, Malinovskyi, Bani, De Winter e anche l'ex portiere viola Gollini, operatosi per una cisti durante l'ultima sosta.