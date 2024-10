Tanto tuonò...ma non piovve! Gilardino: "Balotelli non sarà convocato con la Fiorentina"

Dall'annuncio ufficiale della firma sul contratto col Genoa, si è fatto un gran parlare di Mario Balotelli, delle sue condizioni fisiche e del fatto che potesse addirittura esordire domani, contro la Fiorentina.

“Niente convocazione contro la Fiorentina”

Ma tanto tuonò…che non piovve perché nel match contro i viola ‘SuperMario’ non ci sarà, così come detto dal tecnico del Genoa, Alberto Gilardino: “Domani non sarà convocato, il mio pensiero su di lui è rivolto a lunedì col Parma” ha detto Gila.

“Percorso di lavoro personalizzato”

E poi: “E' arrivato motivato, abbiamo parlato tanto e so quello che può darci. Abbiamo predisposto un percorso di lavoro di una settimana tra sedute singol e di gruppo".