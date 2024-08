La Fiorentina ha l'accordo totale con il Venezia per Tessmann, adesso però serve convincere il centrocampista. Ecco cosa manca

Come riporta calciomercato.com, la Fiorentina ha adesso in mano un accordo totale con il Venezia per l'acquisto del centrocampista Tanner Tessmann. La cifra fissata per l'affare è 5,5 milioni più bonus.

Adesso serve convincere il ragazzo, che nei giorni scorsi aveva rifiutato una proposta dell’Inter perché vuole sposare un progetto che lo veda protagonista assicurato. La Fiorentina è molto fiduciosa di ottenere presto il sì di Tanner e sta spingendo con l’intermediario Minieri. Ultimi dettagli tra contratto e commissioni per gli agenti.