Viaggio o non viaggio: la nuova linea Gonzalez non cambia. Nzola continua a collezionare occasioni?

A differenza delle prime due annate, Italiano si è convinto: niente più rinunce di precauzione a Nico Gonzalez. L'argentino si è evoluto, è diventato leader e in quanto tale è irrinunciabile, anche se reduce da una trasferta transoceanica e pochi allenamenti in gruppo. Partirà lui dal primo minuto a San Siro, in un attacco che con ogni probabilità vedrà ancora Nzola da riferimento offensivo, come riporta Repubblica. L'angolano continua a collezionare occasioni, chance di riscatto, con un Beltran che ha recuperato ma dovrebbe entrare a gara in corso.