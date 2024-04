Cambio dell'ultim'ora per Juventus-Fiorentina: Aureliano non sarà al VAR. Ecco chi prende il suo posto

Cambia l'arbitro designato come VAR per Juventus-Fiorentina, in programma questa domenica, 7 aprile 2024, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium.

Cambio dell'ultim'ora in sala VAR

L'Aia, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che Gianluca Aureliano – inizialmente designato come VAR in occasione del match tra bianconeri e viola e come AVAR per Udinese-Inter di lunedì 8 aprile alle ore 20:45 – sarà sostituito rispettivamente da Aleandro Di Paolo e da Rosario Abisso (per la partita di domani).