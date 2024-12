Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno spaziando a 360 gradi su varie situazioni di casa Fiorentina.

‘Penso che già da giovedì in Portogallo vedremo un’altra Fiorentina'

"I calciatori sono umani, tutto quanto accaduto nelle ultime settimane qualche scoria l’ha lasciata, da Bove a Palladino. In un gruppo queste dinamiche portano a far fatica, che si è vista nella ripresa, psicologica e fisica, dopo mesi tiratissimi che hanno portato la squadra a livelli inaspettati. Nel primo tempo la squadra avrebbe meritato il vantaggio, ma col passare dei minuti. Bisognava accorgersi prima che il Bologna era in superiorità numerica a centrocampo nel secondo tempo. Dopo il gol subito la squadra si è un po' spenta. I giocatori che hanno giocato poco in passato devono trovare continuità, e in questo momento è una fase intermedia sul piano atletico. Il gruppo viola ha mostrato solidità e convinzione e credo che giovedì vedremo già un'altra Fiorentina".

“Se bisogna prendere una società come modello oggi, è bene guardare all'Atalanta, non al Bologna. La Dea è stata costruita in maniera precisa nel tempo. La Fiorentina secondo me è all'altezza per fare un certo percorso e approfittare delle difficoltà delle altre. Sono convinto che la squadra si rafforzerà e verrà sfruttata l'occasione che si sta presentando, anche se è difficile andare a trovare determinati profili nel mercato di gennaio”.

'Serve subito un centrocampista dal mercato: Fiorentina in emergenza'

“A centrocampo la Fiorentina ha solo 4 calciatori con l'assenza di Bove, è in emergenza e deve intervenire e mi aspetto che lo faccia subito. Se non il 2 gennaio, al massimo il 4 o il 5 gennaio si deve aver acquistato un calciatore nel reparto, è una necessità impellente, non si può attendere. Occorre un calciatore che non intacchi gli equilibri di una squadra in cui le cose funzionano bene. Folorunsho? Da Napoli mi dicono che Conte non vuole mollarlo, ma è un buon calciatore che ha fatto benissimo a Verona e magari vorrebbe avere più spazio. Ha le caratteristiche tecniche per rimettere in piedi una Fiorentina simile a quando c'era Bove, ha gamba e fa gol. Frendrup mi piace moltissimo ma su di lui c'è anche l'Atalanta che cerca il nuovo De Roon. Sul danese si sono mosse anche squadre estere importanti”.