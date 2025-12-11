Di Gennaro: "Dai giocatori si sentono proclami che non trovano corrispondenza nei fatti. Il Verona è una squadra, la Fiorentina no"

Domenica prossima al Franchi andrà in scena un vero e proprio spareggio salvezza tra Fiorentina e Verona. Uno dei doppi ex di queste squadre è Antonio Di Gennaro, il quale, terminata la sua carriera calcistica, ha trovato spazio in TV come commentatore.

“La Fiorentina non è una squadra”

“Il Verona è una squadra, la Fiorentina no - ha detto sibillino sul Corriere di Verona - Il campionato che sta facendo la Fiorentina è inspiegabile, mentre l’Hellas si è rialzato con l’Atalanta e avrebbe, comunque, già meritato di più”.

“Una gara decisiva per i viola”

Sulla partita di domenica: “Se per il Verona è molto importante, per la Fiorentina è poco meno che decisiva. Deve vincerla perché attraversa un momento di grande difficoltà ad ogni livello, perché non ha colto nemmeno un successo fin qui, ha bisogno di sbloccarsi. Perché c’è un clima pesante, ha addosso una pressione enorme. Ed è una realtà, un ambiente, una squadra che non ha l’abitudine a lottare per salvarsi”.

Dai giocatori si sentono proclami che non trovano corrispondenza nei fatti. Cambiando tutto, non è cambiato nulla».