Cuadrado saluta l'Italia, ma la Fiorentina passa in secondo piano: "Grazie soprattutto alla Vecchia Signora"

L'ex giocatore della Fiorentina e della Juventus Juan Cuadrado dice addio all'Europa dopo quasi 20 anni di carriera nel Vecchio Continente e, in particolar modo, in Italia.

La carriera del colombiano

Il colombiano, dopo essersi messo in mostra al Lecce, esplose definitivamente alla Fiorentina sotto la gestione di Vincenzo Montella. L'esterno finì nei radar di tantissimi club europei, tanto da finire poi nel gennaio del 2015 al Chelsea. L'avventura a Londra durò poco e la successiva metà della sua carriera fu la Juventus, dove è rimasto per ben otto stagioni dal 2015 al 2023.

Il saluto

"Dopo quasi 20 anni in Europa, non so cosa scrivere - inizio così il messaggio di saluto del colombiano - Semplicemente grazie a tutti i club che mi hanno permesso di crescere come giocatore e come persona, soprattutto alla Vecchia Signora, dove ho trascorso la maggior parte della mia carriera. Grazie, Italia, ti sarò sempre grato. Caricare tutte queste foto mi fa capire quanto Dio sia stato buono con me".