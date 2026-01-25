Di Francesco: "Sottil può spaccare le partite, ma è un po' bloccato. Mi aspetto di più da lui"
L'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato anche di Riccardo Sottil, giocatore giallorosso in prestito dalla Fiorentina, dopo il pareggio contro la Lazio.
Le sue parole
“Mi aspetto un pochino di più da parte di Sottil. E' un giocatore un po' bloccato, che deve migliorare nella gestione difensiva insieme alla squadra. Riccardo è un ragazzo che con le sue qualità può spaccare la partita, ma deve fare qualcosa in più”.
La sua stagione
Con il Lecce fino ad oggi Sottil ha collezionato 16 presenze, segnando un gol e siglando un assist.
💬 Commenti