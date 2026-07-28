UFFICIALE: Mancini è (di nuovo) il commissario tecnico della Nazionale Italiana

Dopo il clamoroso caos degli ultimi giorni, l'Italia ha un nuovo ct. Queste sono state le dichiarazioni di Giovanni Malagò, presidente FIGC: “Mancini sarà il nuovo commissario tecnico. E Ranieri ha accettato di diventare il direttore tecnico, ha garantito la sua disponibilità. Entro il fine settimana conto di far salire a bordo una nuova figura, ma non fate nomi. Dovrà fare il dirigente delle squadre nazionali”.

Ecco Mancini

E infatti è arrivata l'ufficialità: Roberto Mancini torna a sedersi sulla panchina della Nazionale Italiana. L'ex Fiorentina fa ritorno dopo aver vinto l'Europeo nel 2021, è lui il profilo scelto dopo il no di Guardiola e dopo i giorni di caos con Pirlo.

Ufficiale, è lui il ct

Ecco l'ufficialità social della FIGC: