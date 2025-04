La Fiorentina ci mette un po' a recuperare le situazioni di svantaggio. Nessuno come i viola nella storia della Serie A

Quanto ci mette la Fiorentina a recuperare le situazioni di svantaggio? Nella storia della Serie A, più di tutte le altre squadre del nostro campionato. E' quello che emerge da una statistica pubblicata da transfermarkt, secondo cui la Fiorentina è la squadra con il maggior numero di minuti passati in svantaggio.

Nessuno come la Fiorentina

In 87 campionati di Serie A disputati, la Fiorentina è rimasta in svantaggio per un totale di 58162 minuti. Poco più della Lazio, seconda in classifica e seguita da Roma, Bologna, Torino e via discorrendo tutte le altre. Nella classifica dei minuti passati in vantaggio, invece, la Fiorentina è quinta dietro Juventus, Inter, Milan e Roma.