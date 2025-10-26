Niccolini: "Una gran partita fino al rigore non dato a Bernardeschi. Ho avuto la fortuna di giocare e allenare la Fiorentina..."

A Dazn il commento da parte del vice di Italiano, Daniel Niccolini sul pareggio beffa contro la Fiorentina:

"Ci sono stati due tipi di partita, fino al 70' al gol annullato a Dallinga e poi dopo l'espulsione e il rigore non dato, dove abbiamo saputo soffrire ma potevamo evitare qualche situazione. Alla fine la potevamo anche perdere per cui ci teniamo questo punto e prepariamo la partita di mercoledì con il Torino.

Rispetto a giovedì abbiamo cambiato 4-5 elementi ma la differenza non si è vista. Italiano ancora non l'ho sentito perché la delusione è ancora fresca, con più calma lo chiamerò e ci parlerò.

Emozioni? Sono nato in questa città, ho avuto la fortuna di giocare e allenare la Fiorentina per cui è sempre una grandissima emozione venire qua".