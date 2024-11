Convocazioni Italia Under 17: in vista dell'Europeo di categoria, chiamato anche un giocatore della Fiorentina

Si è concluso oggi il ritiro in preparazione al girone di qualificazione valevole per l'accesso all'Europeo Under 17: gli azzurrini hanno disputato un'amichevole proprio contro i pari età della Fiorentina, vinta per 6-0, ed hanno in seguito diramato i convocati.

C'è anche un viola tra i convocati

Il CT Massimiliano Favo ha infatti comunicato la lista dei convocati, tra cui spunta il difensore viola Alessandro Perrotti, classe 2008. Il giovane farà parte dei 20 Azzurrini che affronteranno San Marino, Galles e Norvegia, fra il 5 e l'11 novembre.