Imborgia: "Il Napoli chiamò per Sohm ma era troppo tardi. Lucca lo volevano tutti, anche la Fiorentina"

Il procuratore Antonino Imborgia ha parlato a Stile Tv, svelando alcuni retroscena di calciomercato a tinte viola. Il procuratore ha parlato del centrocampista della Fiorentina Simon Sohm e del suo ex assistito Lorenzo Lucca, in ottica viola.

‘Il Napoli chiamò per Sohm, ora se…’

"Quando il Napoli mi chiamò per Sohm, l’operazione tra Fiorentina e Parma era chiusa, mancava solo la firma del giocatore. Il Napoli si è mosso quando c’era la possibilità di far uscire Raspadori per cui vengo chiamato perché nei numeri serviva, ma io sono una persona seria e non abbiamo neanche iniziato a parlare. Anche perché Raspadori non era ancora uscito e quindi si perdeva troppo tempo. Non credo affatto che la Fiorentina se ne privi, poi è chiaro che se il Napoli alza il telefono e chiama ascolteremo, ma credo proprio che ad oggi l’operazione non sia percorribile".

‘Lucca non mollerà, lo volevano tutti’

“Tutti sapete quante belle parole ho speso per Lucca, ma qualcosa in più era lecito aspettarsi da lui. Lo avevo sempre raccontato come uno che ci mette un po' di tempo, ma non mi aspettavo tutte queste difficoltà perché intanto è passato qualche anno, ha 25 anni e non è più un ragazzo. Mi aspettavo un impatto meno problematico, ma non vedo tantissime giustificazioni se non quella che probabilmente ha sempre mal digerito il fatto di avere poco minutaggio. Ma che ne avesse poco di minutaggio a Napoli era scontato, lo sapeva già da prima. Non è in discussione la qualità di Lucca, sento gente che dice che non è all’altezza o che il Napoli ha sbagliato ad acquistarlo, ma non è così perché ha grandi qualità, sta patendo il fatto di essere in un grande club. Vero che l’infortunio di Lukaku lo ha penalizzato per cui ha attenuanti, ma un giocatore che vive di quel livello deve bastarsi da solo. Non è un ragazzino al primo giro, siamo di fronte ad un giocatore fatto. Deve uscire con la sua forza e le sue capacità. Non gli consiglierei a gennaio di andare via. Certo, dipende molto dalla sua situazione all’interno del gruppo e nel rapporto con Conte, dipende tutto da quello. Anche perché poi andare via da Napoli per andare dove? Solo se si tratta di Roma o Inter, di una big insomma che lotta per gli stessi obiettivi del Napoli. Lucca lo volevano tutti, Fiorentina, Milan, ma lui ha scelto Napoli e se lo conosco non molla".