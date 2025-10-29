Funaro: "Sono abituata a dire la verità, fine dei lavori allo stadio per il 2029. Collaborazione con la Fiorentina per il centenario"

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, in un'intervista rilasciata a La Repubblica, è tornata a parlare anche dello stato dei lavori allo stadio Artemio Franchi.

“Intervento di grande portata”

La Funaro ha detto: “Un intervento di questa portata comporta inevitabilmente diverse complessità. Il nostro impegno è quello di affrontarle e fare in modo che non si ripetano".

“Mi dispiace per i ritardi che ci sono stati ma ora…”

E inoltre: "Sono abituata a dire le cose come stanno: dei ritardi intermedi ci sono stati, e me ne dispiace. Siamo comunque pienamente disponibili a collaborare in vista del centenario della Fiorentina. Confermo l’obiettivo di completare l’intero progetto entro il 2029”.