Allarme portieri in casa Pisa: anche contro la Fiorentina out i due protagonisti, si scalda il terzo

Archiviata la vittoria col Como, toccasana per il morale dello spogliatoio e soprattutto per la classifica, la Fiorentina pensa già alla sfida di lunedì prossimo contro il Pisa. I nerazzurri, intanto, hanno una bella gatta da pelare.

Infatti, nell'ultima uscita contro il Milan (terminata 1-2 per i rossoneri), il Pisa si è ritrovato con il terzo portiere in campo, l'esperto Nicolas. Questo, perché i due portieri già scesi in campo per i nerazzurri, vale a dire Scuffet e Semper, sono attualmente infortunati.

E la situazione non sembra migliorare per Hiljemark, che con ogni probabilità dovrà rinunciare ai due estremi difensori anche per la trasferta del Franchi: lo staff medico dei pisani starebbe infatti correndo contro il tempo per trattare l'infiammazione al ginocchio di Semper, il titolare, che però non dovrebbe recuperare per lunedì.

