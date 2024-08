Cessioni, cessioni, cessioni...

Servono eccome le cessioni, per fare spazio in rosa a chi davvero può rinforzare questa Fiorentina, che ha la necessità assoluta di avere nuovi elementi con sé. E se il tempo stringe per gli acquisti, siamo agli sgoccioli anche per gli esuberi che devono trovare una sistemazione.

Il più importante è Jonathan Ikoné, più per il prezzo che per altro. Come scrive La Nazione il francese va verso la Premier in un'operazione che potrebbe essere in prestito con obbligo riscatto fissato a circa 12 milioni. Con le valige in mano anche i vari Christensen, Brekalo e Barak, con quest'ultimo cercato soprattutto dal Cagliari.

Anche per Infantino si pensa a una cessione in prestito, scrive il Corriere Fiorentino, mentre su Kouamé ci sono riflessioni in corso, ma l'ivoriano viaggia verso la permanenza.