​​

header logo

Kean sarà la carta della disperazione. Se parte titolare, Vanoli rischia la rivolta di chi è stato in ritiro a Firenze

Redazione /
Moise Kean
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Continua inevitabilmente a tenere banco la vicenda Moise Kean e la sua richiesta di permesso di stare lontano da Firenze a Capodanno accordata dalla Fiorentina

Piccoli titolare

L'attaccante viola è tornato in città solo ieri, a poche ore dalla partita contro la Cremonese  e con tutta probabilità si siederà in panchina per fare spazio a Piccoli

Rischio rivolta

Scrive il Corriere Fiorentino che, una mossa diversa con Kean titolare, al di là delle motivazioni dell'assenza, scatenerebbe la rivolta della squadra, che ha passato parte delle feste in ritiro al Viola Park. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (3)