Kean sarà la carta della disperazione. Se parte titolare, Vanoli rischia la rivolta di chi è stato in ritiro a Firenze
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Continua inevitabilmente a tenere banco la vicenda Moise Kean e la sua richiesta di permesso di stare lontano da Firenze a Capodanno accordata dalla Fiorentina.
Piccoli titolare
L'attaccante viola è tornato in città solo ieri, a poche ore dalla partita contro la Cremonese e con tutta probabilità si siederà in panchina per fare spazio a Piccoli.
Rischio rivolta
Scrive il Corriere Fiorentino che, una mossa diversa con Kean titolare, al di là delle motivazioni dell'assenza, scatenerebbe la rivolta della squadra, che ha passato parte delle feste in ritiro al Viola Park.
