C'è la Fiorentina nel futuro di Bennacer? Pupillo di Pioli in uscita dal Milan, ma c'è il nodo dell'ingaggio

Il casting per il posto da regista nella nuova stagione della Fiorentina ha già ‘contato’ diversi pretendenti: si sono fatti i nomi di Frendrup, di Deossa e ultimamente di Bernabè, col quale sembrerebbero ben avviate le trattative tra le parti.

Ma si è riaccesa anche la pista Bennacer, secondo la Gazzetta dello Sport: Allegri ha detto a lui, così come a Theo Hernandez, che non hanno bisogno di presentarsi a Milanello per i prossimi allenamenti, esplicitando il bisogno di vendere i due. Ma se per il terzino francese c'è già una trattativa avviata con gli arabi dell'Al-Hilal, per il regista algerino non c'è alcuna trattativa avviata. Pioli, scrive la rosea, lo vorrebbe a Firenze conoscendolo bene, ma l'ingaggio del giocatore da 4 milioni annui sta scoraggiando la Fiorentina ad intavolare una trattativa.