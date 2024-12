L'ex calciatore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: "Siamo troppo severi con Terracciano, non ci dobbiamo dimenticare di quello che ha fatto. Lui doveva essere sempre il secondo, invece si è guadagnato la maglia da titolare mettendo delle pezze su acquisti sbagliati e salvando più volte la Fiorentina. Sul primo gol contro l'Empoli magari sarebbe potuto uscire prima, ma non si possono addossare le colpe a lui quando l'errore clamoroso lo fa Martinez Quarta".

“Bove era un jolly, ora c'è bisogno del miglior Cataldi”

Poi ha aggiunto: “Secondo me i più forti devono partire titolari, ma credo che Gudmundsson contro il Cagliari farà uno spezzone solo nell'ultima mezz'ora. Bove? Era un jolly, bravo in qualunque ruolo, fondamentale per la Fiorentina. Cataldi? Purtroppo ha avuto un infortunio e nelle ultime partite è stato un po' frenato, ma c'è bisogno che torni presto al top”.