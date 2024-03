Al media ufficiale della Fiorentina, il commento anche di Rolando Mandragora:

"Tanto carattere, siamo stati bravi a restare in partita nonostante lo svantaggio. Il campo non ci ha aiutato ma abbiamo fatto una grande partita, ci teniamo stretto il risultato in vista del ritorno, per noi è fondamentale il passaggio del turno per la stagione. Non deve essere un alibi il campo, siamo pronti anche a questo tipo di gara, ora ci aspetta il secondo round.

Il gol? Una belle rete e una bellissima azione con Nico e Cristiano, sono contento di aver finalizzato per il bene comune. Cosa c'è da portarsi a casa? Avremo da battagliare anche al ritorno, faremo la nostra partita, con le nostre caratteristiche e faremo di tutto per andare avanti".