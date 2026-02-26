Oltre alla Fiorentina passano anche Celje, Rijeka e Samsunspor. Crystal Palace e AZ ancora in bilico

Una serata agghiacciante quella della Fiorentina che ha passato il turno pur perdendo per 4-2 al ‘Franchi’ con lo Jagiellonia dopo lo 0-3 dell'andata. Sugli altri campi avanti il Celje, che ha battuto per 3-2 il Drita (stesso risultato dell'andata), il Rijeka che ha vinto anche al ritorno sull'Omonia per 3-1 (1-0 una settimana fa) e il Samsunspor che ha travolto 4-0 lo Shkendija.

In campo le altre: su tutte il Crystal Palace che è fermo sullo 0-0 contro lo Zrinjski, dopo l'1-1 dell'andata, mentre l'AZ Alkmaar che ha pareggiato per il momento lo 0-1 dell'andata contro il Noah e sta conducendo con lo stesso risultato.