Colpani e il fattore tournée ritenuto determinante

Se la trattativa per l'acquisizione di Andrea Colpani da parte della Fiorentina procedesse in modo spedito, il giocatore, attualmente di proprietà del Monza, potrebbe addirittura salire su un aereo e raggiungere i propri compagni in Inghilterra, visto che rimarranno Oltremanica da qui fino al 31 luglio.

Fattore tournée

Su La Gazzetta dello Sport si legge che aggregare Colpani alla tournée viene considerato un fattore determinante per inserirlo nel gruppo immediatamente e per iniziare il processo di integrazione.

Trequarti sguarnita

Tanto più in un momento in cui la Fiorentina non ha né Beltran, né Gonzalez è la trequarti è sguarnita (come altri reparti del resto).