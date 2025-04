Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Ieri siamo passati, ci hanno annullato due gol, qualcuno ha giocato peggio del solito ma può succedere, conta solo il risultato. Ma perché vogliamo rovinare un traguardo così importante sputando contro l'allenatore? Siamo passati, viva Palladino!”.

“Riera? Forse dovrebbe riflettere su sé stesso”

Su Riera: “Se Palladino non gli ha dato la mano vuol dire che non se la meritava. E' lui che deve riflettere su sé stesso, sono sicuro che se si fosse scusato Palladino lo avrebbe perdonato. Abbiamo un grande allenatore, spero che dopo la Fiorentina vada in una grande squadra per vincere perché ha tutte le carte in regola per farlo”.

“Fagioli ha pagato, basta parlarne”

Su Fagioli: “E' un grande giocatore e merita la Nazionale. Era in preda a una tossicità da gioco d'azzardo, non dimentichiamoci che parliamo di una dipendenza e di una malattia difficile da estirpare. Il ragazzo ha pagato per i suoi errori, se lo rifà è imperdonabile ma altrimenti il discorso è chiuso, non bisogna più parlarne”.