Mister ‘Mimmo’ Di Carlo ha allenato il centrocampista viola Alfred Duncan e anche il tecnico gigliato Vincenzo Italiano, e anche sui due elementi protagonisti dell'attuale Fiorentina si è soffermato nel suo collegamento con Radio Bruno.

Ecco cosa ha detto: “Alfred Duncan è un ragazzo straordinario, oltre ad avere doti tecniche e fisiche da Fiorentina. La sua dimensione oggi è elevata, è un calciatore completo, di alto spessore. Può giocare a due e a tre in mezzo al campo, ha visione di gioco e tiro e dovrebbe segnare di più perchè quando calcia in porta fa male. È un calciatore generoso e altruista, a volte anche troppo. Non mi meraviglio che abbia rubato il posto ad un altro signor giocatore come Mandragora”.

“Italiano? Da giocatore aveva personalità e voleva sempre la palla per far girare la squadra, ha dimostrato di essere un grande calciatore. È un allenatore a livello tecnico tra i migliori in assoluto. Anche quest’anno sarà importantissimo per la Fiorentina, che ritengo una squadra forte e guardo sempre volentieri per ciò che esprime sul piano delle metodologie di gioco. Firenze ha bisogno di certezze e continuità e Italiano può darle”.

“Speriamo che Nzola e Beltran possano fare qualche gol in più, è ciò che manca oggi alla Fiorentina. È l’ultimo pezzo che serve alla squadra e Italiano dovrà esser bravo a lavorare su questo. I due attaccanti possono essere entrambi titolari, per ciò chi sta meglio deve giocare, a seconda della gara e delle caratteristiche dell’avversario da affrontare. La società ha messo a disposizione di Italiano un’ottima rosa, con giocatori che potrebbero giocare dappertutto. Penso a Ikone, per esempio, prima ho invece detto di Mandragora”.