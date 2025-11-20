Spalletti ritrova l'ex più atteso per la sfida con la Fiorentina. La Juventus recupera anche un difensore

Due buone notizie per la Juventus in vista della sfida di sabato prossimo contro la Fiorentina al Franchi. Il difensore colombiano Juan Cabal è tornato ad allenarsi in gruppo, ma parzialmente con i compagni si è rivisto anche il grande ex della sfida Dusan Vlahovic.

Si attendono le parole di Spalletti

L'attaccante dopo lo stop in nazionale (sovraccarico muscolare) ha già ripreso ad allenarsi in gruppo, seppur in parte. Domani il serbo può svolgere tutto l'allenamento con la squadra e sarà poi Luciano Spalletti a decidere se e come impiegarlo contro i viola. Lo stesso tecnico di Certaldo sarà in conferenza proprio domani alle ore 12.30 e farà ulteriormente luce.